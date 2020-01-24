Kaza geçiren milletvekili Aydın, iki hafta gözetim altında tutulacak

ANTALYA'dan Ankara'ya giderken eşiyle birlikte dün akşam trafik kazası geçiren AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın'ın belinde kırık olduğu, kırığın iyileşmesi için iki hafta hastanede gözetim altında tutulacağı açıklandı.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Antalya'da AK Parti İl Başkanlığı'nın, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında düzenlediği teşkilat toplantısının ardından eşi Emine Aydın'la birlikte Ankara'ya yola çıktı. İbrahim Aydın yönetimindeki 07 LJF 88 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde AntalyaBurdur yolunun 40'ıncı kilometresinde bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan İbrahim ve Emine Aydın, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Eşi Emine Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, milletvekili Aydın'ın ise belinde kırık tespit edildi.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, bel kemiğinde kırık olan Aydın'ın, biriki hafta hastanede kalacağını, şu an gözetim altında olduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür ise Milletvekili Aydın'ın belinde tespit edilen kırığın kendiliğinden iyileşme durumu olduğunu, bunun için yaklaşık iki hafta hastanede gözetim altında tutulacağını aktardı. Hülür, bel kemiğindeki kırığın iyileşip iyileşmeme durumuna göre ameliyata karar verileceğini kaydetti.



ANTALYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:36

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:20

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.