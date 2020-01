Antalya'da 300’e yakın toplu ulaşım şoförünün kurduğu derneğin başkanı Elçin Güner, mesai arkadaşlarının sorunlarını çözüme kavuşturmak için şoförlüğü bıraktı. Erkek işi olarak bilinen otobüs şoförlüğünde 4 yıl çalışan Elçin Güler, bununla da yetinmeyip erkek meslektaşlarına başkan oldu. Her gün depolama alanlarına giderek meslektaşlarının sıkıntılarını dinleyen Güner, araçlarında arıza çıkan şoförlere dahi yardımcı oluyor.

Antalya'da 3’ü kadın 300’e yakın toplu ulaşım şoförü, Antalya Şehiriçi ve Şehirdışı Toplu Ulaşım Şoförleri Derneği'ni kurdu. Derneğin başkanlığına ise 4 yıldır toplu ulaşım şoförlüğü yapan Elçin Güner (46) seçildi. Güner, şoförlerin sıkıntılarını çözüme kavuşturmak için kendi mesleğini bırakarak kolları sıvadı. Depolama alanlarına giderek erkek meslektaşlarının sıkıntılarını dinleyen Güner, araçlarında arıza çıkan şoförlere de yardımcı oluyor. Derneği kurmaktaki amaçlarının fazla çalışma saatleri, düşük ücret, sosyal haklar ve yolcuların şiddetine maruz kalma gibi sorunlar olduğunu belirten Güner, hedeflerinin ise Türkiye’nin her bölgesinde şube açmak olduğunu söyledi.



“Erkek arkadaşlarım potansiyel sıkıntılarla karşı karşıyalar”

Şoförlerin yaşadığı birçok sorun olduğuna vurgu yapan Güner, 300’e yakın üyenin bulunduğu dernekte, kendisiyle birlikte 3 kadın üyenin bulunduğunu söyledi. Meslektaşları için mesleğini bir süre bırakmak zorunda kaldığını anlatan Güner, “Halkla iç içe olmak benim doğamda vardı, insanları çok seviyorum. Yaşlılara, engellilere yardımcı olmayı sürekli özlüyorum ama arkadaşlarım bana şu an güveniyor. Derneğimiz de benimle birlikte 3 kadın var ama zamanla daha da çoğalacağına inanıyorum. Her geçen gün haklarını aradıklarımızı gördükçe bize üye olmaya geliyorlar. Erkek arkadaşlarım potansiyel sıkıntılarla karşı karşıyalar. Buna çok üzülüyordum. Gün içerisinde depolama alanlarını gezmeye çalışıyorum. Onlar bir sıkıntıları olduklarında bana iletiyorlar. Çözülecek noktaları ulaşım dairemizle çözmeye çalışıyoruz. Onlar için mücadele etmeye devam ediyorum. Birlik içerisinde hareket etmeye başladık. Her geçen gün de bu birlikteliğimiz artmaya devam ediyor. Bu da beni mutlu ediyor” dedi.



Türkiye genelinde şube açmayı hedefliyor

Kadınların pes etmeme ruhunun olduğun işaret eden Güner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şoför arkadaşlar benim olmam konusunda çok ısrar etti. Biliyorsunuz, bayanlar pes etmiyor. Ben de pes etmiyorum. Mücadeleci ve anne ruhu da var. Onlar benim ağabeylerim, kardeşlerim. Bundan dolayı çok olumlu karşılıyorlar. Mücadeleci bir yönetimim var. Hep birlikte savaş veriyoruz. Türkiye’de bir ilk olduğumuzu öğrendim. İlk bayan başkan olarak seçilen de ben olmuş oldum. İnşallah zaman içerisinde halk otobüsü şoför arkadaşlarımızın sorunlarını çözdükten sonra Türkiye genelinde de şubeler açabileceğiz. Oradaki şoför arkadaşlarımızın sorunlarını da elimizden geldiğince, belki sıfıra sıfır yapamayacağız ama mücadele edeceğiz.”



“Çoğu erkekten daha erkek”

Dernek üyesi erkek şoförler ise, dernek başkanı seçtikleri Güner’in oldukça cesur olduğunu ve şoförler arasında birlik oluşturduğunu söyledi. “Şoförler pirinç tanesi gibi dağıldı” diyen şoförlerden Murat Alkılıç, “Mükemmel bir insan. Bana göre de çoğu erkekten daha erkek” dedi.

Bir başka toplu ulaşım şoförü Ali Selçuk, Güner hakkında, “Başarılır bir arkadaş. Bir erkek gibi. Sıkıntısı olan arkadaşları dinliyor” derken, 23 yıllık şoför Murat Koruklu da “Şoförlerin hakkını arıyor. Bizim geçmişte yapamadıklarımızı, şimdi yapmaya çalışıyoruz. Başkanımız da sağ olsun çok çalışkan bir insan. Çoğu erkekten de iyidir. İnşallah önümüzü açacak. Rahatsız olanlar da var bundan. Biz baya rahatsızlık verdik zannederim” ifadelerini kullandı.

ANTALYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:36

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:20

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.