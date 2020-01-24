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Antalya'da satranç heyecanı

DHA

- ANTALYA'da yapılan Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları'nda 2 bin 557 sporcu milli takıma seçilme hedefiyle şampiyonluk için mücadele ediyor.

- ANTALYA'da yapılan Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları'nda 2 bin 557 sporcu milli takıma seçilme hedefiyle şampiyonluk için mücadele ediyor.
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Belek turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları 6'ncı gününde devam ediyor. Şampiyonaya Türkiye'nin 81 ilinden 2 bin 557 sporcu katıldı. Etkinlikte sporcular aileleri, teknik ekip olmak üzere toplam 7 bin civarında katılımcı yer aldı. Farklı yaş gruplarındaki sporcular turnuvada şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor.
Türkiye Küçükler Şampiyonası'na 1874, Yıldızlar Şampiyonası'na 600 ve Emektarlar Şampiyonası'na 83 sporcu yarışıyor. Şampiyonanın bugün yapılan 9'uncu turunda sporcular finale kalmak için yarıştı. Şampiyona yarın yapılacak 11'inci tur müsabakalarının ardından düzenlenecek törenle sona erecek. Törende şampiyon sporculara madalyaları verilecek. Şampiyonada dereceye giren sporcuların milli takıma seçilme ve uluslararası müsabakalara katılmaya hak kazanacağı belirtildi.
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, sömerstr tatilinin ilk haftasında yapılan şampiyonada sporcular, veliler, antrenörler, hakemlerle 7 bin kişilik satranç ailesinin bir araya geldiğini söyledi.
2020 Avrupa Yaş Grupları Turnuvasının Türkiye'de düzenleneceğini anlatan Tulay, Türkiye Şampiyonası'nda başarılı sporcuların milli takım havuzuna girmeye ve turnuvaya katılmaya hak kazanacağına değindi. Şampiyonalarda 7 yaşından 70 yaşına kadar sporcuların bir araya geldiğini vurgulayan Tulay, "Satrancın yaygınlaşması, sürdürülebilir bir spor olduğunun göstergesi olması açısından şampiyonalara büyük önem veriyoruz. Satranç sporu okul öncesinden çocuğumuzla tanıştırıp, ömrünün sonuna kadar yapabileceği bir spor. O yüzden satranç sporuna çocuklarımızla beraber, anne babalarını hatta büyükanne ve dedelerini de davet ediyoruz. Satranç üç kuşağın bir arada yapabileceği çok ender sporlardan birisi" diye konuştu.
Satrancın çocukların gelişimindeki önemini anlatan Tulay, şöyle konuştu:
"Satranç sporcusu velisi olarak, özelikle çocukların sınav zamanlarında ders çalışması, çocuğun zihinsel ve fiziksel gelişimi için satranç sporundan veya diğer sporlardan ayrı tutulmamasını öneriyorum. Satranç sporu yapan çocukların akademik başarıları kanıtlanmış durumda. Bu yıl LGS'de aktif satranç sporu yapan çocuklarımızın 21'i 500 tam puan, 50'den fazla çocuğumuz ise bir ya da iki yanlış yaptı. Çocuklarımızı satrançla tanıştıralım, satrançla büyütelim."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Satrançtan ve tabeladan detay görüntüler
Taşlardan detaylar
Satranç oynayan sporculardan genel ve detay görüntüler
Hakemlerden detaylar
Salon detaylarıHaber: Tolga YILDIRIM Kamera: Aslı DURANANTALYA

ANTALYA

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:36
  • GÜNEŞ 07:59
  • ÖĞLE 13:14
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:20
  • YATSI 19:38
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