Kepez Belediyesi’nin düzenlediği ‘Antalya Sömestir Festivali’ devam ediyor. Renkli Festivalin 2'nci gününde çocuklar Kral Şakir’in çizeri Varol Yaşaroğlu ile buluştu.

Antalya Sömestir Festivali, çocukları eğlenceli aktivitelerle buluşturuyor. 22 Ocak Çarşamba günü kapılarını minik ziyaretçilerine ağırlayan festival, 2'nci gününde de renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde 26 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek olan festival, birbirinden özel etkinliklerle çocuklara muhteşem bir tatil sunuyor. Eğlence dünyasının kapılarının sonuna kadar aralandığı festival de, çocuklar tiyatrodan müzikale, turnuvadan atölye çalışmalarına, söyleşiden imza gününe kadar birçok etkinlikle buluşuyor.



Yaşaroğlu, hayranlarıyla buluştu

Çocukları çok sevdikleri, yazarlar ve oyuncularla buluşturan festivalin 2'nci günkü konuğu izlenme rekorları kıran Kral Şakir’in çizeri Varol Yaşaroğlu oldu. Çocuklarla önce söyleşi etkinliğinde bir araya gelen Yaşaroğlu, minik hayranlarının Kral Şakir ile ilgili merak ettikleri sorularını cevapladı. Söyleşinin ardından imza gününde hayranları ile bir kez daha bir araya gelen Yaşaroğlu, yoğun ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Hayranları tarafından büyük ilgi gören Yaşaroğlu, “Festivalde olmaktan dolayı çok mutluyum. Kepez Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Gerçekten burada muhteşem bir kalabalıkla karşılaştım. İnanılmaz bir imza sırası var“ dedi.



"Festivale ilgiden mutluyuz"

Çocuklara birbirinden güzel etkinlikler armağan eden Antalya Sömestir Festivali’nde, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de her gün ziyaretçilerle bir araya geliyor. Çocuklarla birlikte etkinlikleri izleyen Başkan Tütüncü’de yoğun ilgiden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, “En sevdiğimiz varlıklarla sevgili çocuklarımızla birlikteyiz. Onlarla olduğumuz zaman yüzümüz bir ayrı gülüyor. İçimizi bambaşka bir huzur kaplıyor. Çocuksu bir sevinci, aslında hayatın her alanında yaşatmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bu şehrin çocuklarını çok seviyoruz. İstiyoruz ki; onlar her zaman mutlu olsunlar” diye konuştu.



"Kepez çocuklarını mutlu etmesini biliyor"

Çocukların sömestir tatilini güzel bir şekilde geçirmeleri için bu festivali, düzenlediklerini belirten Tütüncü, “Bütün Antalya’nın çocuklarını buraya davet ettik. Kepez çocuklarını mutlu etmesini bilen bir şehir. Kepez çocuklarıyla güzel. Kepez çocuklarının mutlu olması için gece gündüz çalışan, onlara sosyal projeler üreten, onların eğitimlerine dokunan, onların kültürel yaşantılarına katkı sağalacak, onları daha da sosyalleştirecek, onları geleceğe çok daha güzel hazırlayacak özel projeleri hayata geçirmeyi başaran bir belediye. Bizde sömestir tatilinde çocuklarımıza bambaşka bir dünya armağan edelim ve onları eğitimin 2'nci dönemine çok daha dinlenmiş, enerjik ve dinamik bir vaziyette hazırlayalım istedik. Her şeyden en önemlisi ise; çocuklar bu tatili anne ve babalarıyla birlikte bu güzel ortamda geçiriyorlar“ dedi.

Antalya Sömestir Festivali, 26 Ocak Pazar gününe kadar tüm çocukları bekliyor.

