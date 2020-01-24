Bimekan’daki evsizlere kuaför hizmeti verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi sokaklarda yaşamak zorunda kalan evsizleri soğuk gecelerde Bimekan’da sıcak bir yuva ortamında ağırlamaya devam ediyor. 110 vatandaşın kaldığı Bimekan’da evsizlere kuaför hizmeti de veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi, soğukların etkili olduğu Antalya’da sokakta yaşamlarını sürdüren evsiz vatandaşlara kucak açtı. Evsizler, kış mevsimi boyunca Bimekan’da misafir ediliyor. 110 evsiz vatandaşın faydalandığı Bimekan’da sıcak bir yuva ortamı sunuluyor. Vatandaşların beslenme, barınma, temel sağlık, ilaç, bakım, hijyen ve giyim gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mobil Kuaför ekibi de düzenli olarak Bimekan’ı ziyaret ederek vatandaşların saç kesimini yapıyor. Evsiz vatandaşları istedikleri gibi tıraş eden kuaför ekibi sakal kesimi de gerçekleştiriyor.

ANTALYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:36

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:20

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.