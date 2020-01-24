Rüzgardan kırılıp kaldırıma düşen cam kırıkları esnaf ve vatandaşları korkuttu Cam kırıkları dükkanının önüne düşen esnaf, içeriden çıkamadı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Antalya’da bir apartman 4’üncü katındaki dairenin penceresinden, rüzgarın etkisiyle parçalanarak kaldırıma düşen cam kırıkları, esnaf ve vatandaşları korkuttu.

Antalya’da dün gece saatlerinde etkisini hissettiren şiddetli rüzgar, bugün de etkili oldu. Saatte 50 kilometre hıza ulaşan rüzgar sonrası, Muratpaşa ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi 25. Sokakta bulunan bir apartmanın 4’üncü katındaki dairenin pencere camları kırıldı. Sahibinin evde olmadığı evden kaldırıma düşen cam kırıklarına gören çevre esnafı, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, vatandaşları kaldırımdan uzak tutmaya çalışırken, kaldırım bir süreliğine yaya geçişine kapatıldı. Cam kırıklarının düştüğü alandaki bazı esnafın cam parçaları düşmeye devam ettiği için dükkanından çıkamadığı görüldü.

Dükkanının önüne cam kırıklarının düştüğünü görünce itfaiye ve polisi aradığını söyleyen Hasan Marif, “Geceden kırılmış sanırım. Hala düşmeye devam ediyor” dedi.

İtfaiye ekiplerinin kırılan camları pencere kenarlarından temizlemesiyle kaldırım tekrar geçişe açıldı.

ANTALYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:36

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