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1 yıldır kayıp olan Buse için gözü yaşlı anma töreni Buse için cuma namazı sonrası pişi ...

İHA

Antalya’nın Kemer ilçesinde 1 yıl önce meydana gelen hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar için ailesi pişi dağıtıp dua okuttu. Öğrencileriyle birlikte acılı aileyi ziyaret eden Buse’nin sınıf öğretmeni Emine Kerkit gözyaşları içinde kayıp öğrencisini anlattı. Buse Acar’ın Öğretmenler Günü’nde şiir okuduğu öğretmeni olarak tanınan Emine Kerkit, "Bulunmaması, belki de Yaradan tarafından bizim umut ışığımızın devam etmesi içindir. Çünkü bulunduğu zaman belki de bütün ümitler bitecek, ‘Buse artık yok’ diyeceğiz. Busemiz sadece kayıp” diye konuştu.
Kemer'de 1 yıl önce hortum felaketinde kaybolmasının ardından bulunması muhtemel her yerde aranan Kader Buse Acar (20) için, yakınında hortuma kapıldığı Kemer Küçük Sanayi Sitesi Camii’nde ve Kuzdere Mahallesi'ndeki evinde dua okundu. Sanayi Camii'nde Buse için okunan duanın ve kılınan cuma namazının ardından cemaate ve sanayi esnafına pişi dağıtıldı. Cuma namazını Sanayi Camii'nde kılan Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, devletin elindeki bütün imkanlarla aranmasına rağmen Buse’nin bulunamadığını ancak yeni bilgilerin ve ailenin taleplerinin değerlendirildiğini söyledi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da Buse’nin bulunamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Topaloğlu, Buse’nin isminin daha önce bir caddeye verildiğini, önümüzdeki günlerde de bir parka verilmesini düşündüklerini ifade ederek, “Kızımızın anısını yaşatacağız” şeklinde konuştu.
Acar ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş duaya katılmak için Küçük Sanayi Sitesi’ne gelirken, Buse’nin üniversite öncesinde okuduğu Kumluca Kız Meslek Lisesindeki sınıf öğretmeni Emine Kerkit de öğrencileriyle birlikte önce baba Ahmet Acar’ı ziyaret etti, daha sonra Acar ailesinin evlerindeki dua merasimine katıldı.
Emine Kerkit, baba Ahmet Acar’ı ziyareti sırasında İHA muhabirinin sorularını yanıtladı. Kader Buse Acar’ın çok özel bir insan ve çok sevilen bir öğrenci olduğunu anlatan Kerkit, “Buse, okuduğu sürpriz şiirle okulu inletti ve beni okulun en kıskanılan öğretmeni haline getirdi. Bizim için çok kıymetliydi. Bulunmaması, belki de Yaradan tarafından bizim umut ışığımızın devam etmesi içindir. Çünkü bulunduğu zaman belki de bütün ümitler bitecek, ‘Buse artık yok’ diyeceğiz. Allah içimizdeki bu ümidi taşıyalım diye buldurmuyor olabilir. Hiçbirimiz ona öldü demiyoruz, diyemiyoruz" şeklinde konuştu.

ANTALYA

24 Ocak 2020 Cuma

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