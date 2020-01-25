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Örgüt kurup işkence ve yağma yapan çeteye büyük operasyon Aralarında 'deli' lakaplı bir kadının da ...

İHA

Antalya'da aralarında 'deli' lakaplı bir kadının da bulunduğu 5 kişilik çete çökertildi. Gözaltına alınan şüphelilerin telefonlarında işkence videoları tespit edilirken 5 şahıstan 4'ü tutuklandı.

Örgüt kurup işkence ve yağma yapan çeteye büyük operasyon Aralarında 'deli' lakaplı bir kadının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı

Antalya'da aralarında 'deli' lakaplı bir kadının da bulunduğu 5 kişilik çete çökertildi. Gözaltına alınan şüphelilerin telefonlarında işkence videoları tespit edilirken 5 şahıstan 4'ü tutuklandı.
Manavgat’ta bazı şüphelilerin Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi’nde bir iş yerine giderek kavga çıkardıkları bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyon sırasında iş yerinde bulunan C.Y., A.O., Z.D., M.C. ve S.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 tabanca, ekstasy uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin sentetik uyuşturucu madde, sopa ve suç unsuru olarak değerlendirilen bazı malzemeler ele geçirildi.

Cep telefonlarında işkence görüntüleri
Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, bazı kişilerin dövüldüğü ve işkence yapıldığına dair görüntüler bulunması üzerine araştırma genişletildi. Cumhuriyet savcılığından alınan bir günlük ek gözaltı süresinin ardından yapılan geniş çaplı araştırmada şüphelilerin Ş.Ö. ve M.C.K.’ya işkence yaptıkları, zorla odaya kapattıkları ve işkence görüntülerini de cep telefonlarına kaydettikleri tespit edildi.
Jandarmanın ifadesine başvurmak üzerine evine gittiği M.C.K. evinde yürüyemeyecek halde kötü bir durumda, darp edilmiş olarak bulundu. Jandarmanın tarafından hastaneye götürülen Ş.Ö. ve M.C.K.’nın alınan raporlarında vücudunda çok fazla darp izi ve çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi.

Suç örgütü kurdukları ortaya çıktı
Jandarmanın geniş çaplı sürdürdüğü araştırma sonucunda, şüphelilerin, ‘Abi’ diye hitap ettikleri C.Y. liderliğinde suç örgütü kurdukları, alacak verecek meselesi olanların alacaklarını tahsil ettikleri, mahkeme kurarak yanlış yaptıklarını iddia ettikleri kişilere ceza kestikleri, ‘Zaza’ lakaplı A.O. ve ‘Çakır’ lakaplı M.C.’nin C.Y.’den aldığı talimatlar doğrultusunda suç unsuru içeren işleri, ‘Deli’ lakaplı Z.D.’nin kadınlara yönelik cezalandırmaları gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerin Manavgat’ta kendi işlerine uygun ofis aradıkları da cep telefonlarının incelenmesinden tespit edildi.
Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklanmak istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden S.A. ‘kasten yaralama’ suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.Y., A.O., Z.D. ve M.C., ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak’, ‘yağma’, ‘işkence’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından tutuklandı.

ANTALYA

25 Ocak 2020 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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