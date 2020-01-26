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Anne karnındaki bebeğin tıkanan idrar kanalı lazerle açıldı

DHA

ANTALYA'da, 40 gün önce dünyaya gelen Muhammet Asaf bebeğin, anne karnında 28 haftalıkken tıkanan idrar kanalı, idrar torbasından kamerayla girilerek lazerle açıldı.

ANTALYA'da, 40 gün önce dünyaya gelen Muhammet Asaf bebeğin, anne karnında 28 haftalıkken tıkanan idrar kanalı, idrar torbasından kamerayla girilerek lazerle açıldı.
Hatay'da oturan 1 yıllık evli Emine ve Abdullah Dönmez çifti, bebekleri olacağı haberiyle büyük heyecan yaşadı. Bebeğin kontrollerinde idrar yollarında tıkanıklık tespit edildi. Doktorları aileye, anne karnındaki bebeğin idrarını yapamadığı için, bu durumun yol açacağı hastalık ve sonrasında gelişecek böbrek yetmezliğinin ölümle sonuçlanabileceğini, gebeliğin sonlandırılabileceğini söylendi. Bu duruma çare bulmak için araştırma yapan çift, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kumru'ya yönlendirildi.
TIKANIKLIK LAZERLE AÇILDI
Kente 3.5 ay önce gelen aile, muayene için Prof. Dr. Selahattin Kumru'ya geldi. Gerekli tetkiklerin ardından anne karnındaki bebeğin idrar torbasına kamerayla girilerek, idrar kanalındaki tıkanıklık lazerle giderildi. Henüz 28 haftalıkken anne karnında geçirdiği operasyonla hayata tutundan ve 40 gün önce normal doğumla dünyaya gelen bebeğe, Muhammet Asaf adı verildi.
MÜDAHALE HAYAT KURTARDI
Prof. Dr. Selahattin Kumru, bebeklerde, idrar yollarının alt kısmındaki obstrüksiyonun (engellemeler) yaklaşık 5 binde 1 veya 10 binde 1 sıklıkta görüldüğünü belirterek, "Kendi haline bırakılırsa bu bebeklerin yüzde 75'i anne karnında veya doğduktan birkaç gün sonra kaybediliyor. Bebeğe anne karnındayken müdahale edilir, idrar pasajı düzeltilebilirse yaşama şansları yüzde 75'lere kadar çıkıyor. Daha önce idrar yollarında tıkanıklıkların olduğu gebeliklerde tedavi için bebeğe anne karnında kateter takıyorduk. Ancak kateterlerde tıkanma yer değiştirme gibi sorunlar yaşandığı için artık dünyada bizim de anne karnında uyguladığımız gibi, kamerayla bebeğin idrar torbasına girilip, tıkanıklığın açılması işlemi lazerle gerçekleştiriliyor" diye konuştu.
TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAPILDI
Ülkemizde böyle bir uygulamanın henüz yapılmadığını açıklayan Prof. Dr. Kumru, "Bizim de bilgilerimize göre bu operasyon ilk olarak tarafımızca gerçekleştirildi. Muhammet Asaf bebeğin idrar torbasının içine anne karnındayken kamerayla girdik. Tıkanıklığı görüp lazerle tahrip ederek pasajı açmış olduk. Muhammet Asaf şu anda 40 gününü doldurdu ve sağlıklı. Anne bize geldiğinde aslında biraz da geç kalmış, böbrek fonksiyonlarında bozulma ortaya çıkmıştı. Fakat şu an diyaliz ihtiyacı yok, takipleri yapılacak" dedi.
'ANNE KARNINDA AMELİYAT OLABİLECEĞİNİ ÖĞRENDİK'
Hatay'da henüz 24 haftalık hamileyken karnındaki bebeğine böbrek genişlemesi tanısı konulduğunu söyleyen Emine Asaf, "Biz bu telaşı yaşarken çocuğumun yaşamasını sağlayan karnımdaki suyun azaldığını öğrendim. Doktorlarımın tavsiyesiyle Antalya'ya geldik ve Prof. Dr. Selahattin Kumru hocamızı tanıdık. Anne karnında ameliyat edebileceğini öğrendik. 28 haftalık hamileyken, bebeğime karnımda lazerle ameliyat yaptı. İdrar kesesini açtı ve idrar çıkışını sağladı. Şu an 40 günlük olan bebeğimin durumu çok iyi. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Buradaki tedavi sürecimiz bitti, memleketimize dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

ANTALYA

26 Ocak 2020 Pazar

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