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Kumluca'da sera üreticilerinin 'don' nöbeti

DHA

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, son dönemde hava sıcaklığı düşerken, üreticiler de seradaki ürünlerinin soğuktan etkilenmemesi için don nöbetine başladı. Üreticiler, seraların içindeki sıcaklık 23 dereceye düştüğünde sobaları ateşleyerek, ürünlerini korumaya çalışıyor.
Kumluca'da son dönemde etkili olan soğuk hava nedeniyle üreticiler, geceleri seralarının başında geçiriyor. Gözünü termometreden ayırmayan üreticiler, seralarının içindeki domates, biber, patlıcan, salatalık ve kabak gibi ürünleri don vurmaması için bekliyor. Gece boyu nöbet tutan üreticiler, dereceler 2 veya 3'e düşünce hemen odun sobalarını yakıyor. Sebzeler, sıfırın altına inen sıcaklıkta dondan etkilenirken, üreticiler de seradaki sıcaklığı 23 derecenin altına düşürmemek için çalışıyor.
'SÖNMESİN, DİYE SABAHA KADAR NÖBETTEYİZ'
Üretici Osman Helvacı (35), "Saat 23.00'te don nöbetimiz başladı. Sabaha kadar devam eden don olayı için sobalarımızı yaktık. Çünkü sebzelerimiz çocuklarımızın geleceği olduğu için bu emeği sarf etmek zorundayız. Tüm çiftçi arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Allah yardımcımız olsun. Sabaha kadar yarım saatte bir sobalarımızı kontrol ediyoruz. Sönmesin, diye sabaha kadar don nöbetine devam ediyoruz" diye konuştu. 
'BÜTÜN EKMEĞİMİZ BURADA'
Serkan Sarıkayalı (36) ise "1 haftadan beri don nöbetindeyiz. 3-4 sefer (gün) yaktık. Yakmadığımız zamanlarda da sürekli uykusuzuz. Devamlı kontrol altında tutmamız gerekiyor. Çünkü bütün ekmeğimiz burada. Çocukluğumuzdan beri bu işi yapıyoruz. Çocuklarımızın geleceği de bu işte. Onun için bir bebek gibi sebzelerimizi kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. İlerleyen günlerde de devam edecek gibi görünüyor bu don olayı. İşimiz zor. Tüm çiftçilerimizin Allah yardımcısı olsun. Zaten masraflarımız çok. Bir de sebzelerimizi dona aldırırsak, çok büyük sıkıntı olur bizim için" dedi.
'SEBZELERİMİZ ÜŞÜMESİN'
Tuncay Sarıkayalı (48) da "1 haftadır böyle geçiyor. Ayaz var. Çiftçinin hali bu. 1 haftadır havalar soğuk gidiyor. 3 gündür sobaları yakıyoruz. Her saat başı derecelerimizi kontrol ediyoruz. Dereceler 34'e düştüğünde sobaları yakıyoruz. Sebzelerimiz üşümesin, don almasın, diye. Dereceler düşünce yükseltmek zor oluyor. Gece sabaha kadar saat başı sobaları kontrol ediyoruz" diye konuştu. 
Don nöbeti tutan üreticileri ziyaret eden Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de "Hava sıcaklığı 3 dereceye düştüğü zaman sobaların yanması gerekiyor. Sobalarla veya yağmurlama sistemiyle dondan korunma mücadelesi veriyoruz. Bunun ilk sebebi kalitenin düşmemesi. Hem de don alma riski var. Kalitenin düşmemesi için çiftçilerimiz sabaha kadar nöbete devam ediyor. Netice itibarıyla dünyanın en zor işini yapıyoruz. Tarım dünyanın en zor işi. Evdeki çocuğumuzdan ve kendimizden bile daha çok önem veriyoruz. Gece gündüz günün her anında sebzelerimizle ilgileniyoruz" dedi. 

ANTALYA

26 Ocak 2020 Pazar

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