Antalya’da denizde kadın cesedi bulundu. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, denizde bir kişinin hareketsiz bir şekilde su üzerinde durduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, kadın şahsı bota alarak Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirdi. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan 3540 yaşları arasındaki kadının İran vatandaşı olduğu tahmin ediliyor.

Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

ANTALYA 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:35

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