Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları sömestr tatilinde çocukları tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor. AŞT’nin yeni çocuk oyunu Kırmızı Başlıklı Kurt, Muratpaşa ve Konyaaltı’nda sahnelendi.

Başkanı Muhittin Böcek'in öğrencilere tatil hediyesi olan Antalya Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) yeni çocuk oyunu Kırmızı Başlıklı Kurt, öğrenciler için ücretsiz sahnelenmeye devam ediyor. Öğrenciler yarıyıl tatilinde tiyatro keyfi yaşıyor. AŞT’nin oyunu Kepez’den sonra Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde öğrencilerle buluştu. Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezinde ve Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezinde sahnelenen oyuna çocuklar büyük ilgi gösterdi. Salonun tamamını dolduran çocuklar aileleriyle birlikte bol kahkahalı oyunda keyifli dakikalar geçirdi.

AŞT'nin genç kadrosunun sahnelediği oyun çocuklara doğa sevgisi, kardeşlik ve dayanışmayı öğretiyor. Kırmızı Başlıklı Kurt, yarıyıl tatili boyunca öğrenciler için ücretsiz sahnelenmeye devam edecek. Kırmızı Başlıklı Kurt, 2729 Ocak tarihlerinde Yenimahalle Kültür Merkezinde çocuklarla buluşacak.

ANTALYA 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:35

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