Kemerspor 2003 - Belediye Derince Spor: 2-1

STAT: Kemer İlçe Stadyumu

HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (xx), Şehmus Baysal (xx), Yunus Yıldız (xx)

KEMERSPOR 2003: Faik (xx)Hüseyin (xxxx), Onur (xxx), Semih (xx), Şiyar (xx), Serhat (xx), Tolgahan (xx), Emirhan (xx)(Dk.46 Bahtiyar xx), Hasan Üstübücü (xx)(Dk.84 Berkay), Safa (xx)(Dk.76 Hasan Türk), Baran (xx)

BELEDİYE DERİNCE SPOR: Akın(xx)Sercan (xx)(Dk.56 Rıdvan xx), Cihan (xx), Yiğitali (xxx), Melih (xx)(Dk.76 Tufan x), Koray (xx), Özkan (xx), Efe (xx), Tayfur (xx), Mesut (xx)(Dk.87 Arda), Muhammet (xx)

GOLLER: Dk.3, Dk.21 Hüseyin Atalay (Kemerspor 2003), Dk.36 Yiğitali Bayrak (Belediye Derince Spor)

SARI KARTLAR: Şiyar Kepir, Faik Doğukan Duyum (Kemerspor 2003), Özkan Toprak, Yiğitali Bayrak (Belediye Derince Spor),

KIRMIZI KART: Dk.68 Onur Okan (Kemerspor 2003)TFF 3'üncü Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Belediye Derince Spor'u 2-1 yendi.

3'üncü dakikadaki Kemerspor 2003 atağında topla buluşa Onur Okan topu ceza alanı içerisindeki Hüseyin Atalay ile buluşturdu. Hüseyin'in topa sert ve plase vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

21'inci dakikadaki Kemerspor 2003 atağında kaptan Onur Okan'ın sert şutu defanstan dönerken, pozisyonu iyi takip eden Hüseyin Atalay topu defanstan kaparak yaptığı sert vuruşla kendisinin ve takımın ikinci golünü attı: 2-0.

36'ncı dakikadaki Belediye Derince Spor atağında ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan ve defansı çalımlayarak ceza alnına giren Yiğitali Bayrak sert vuruşla topu ağlarla buluştu: 2-1.

68'inci dakikada maruz kaldığı sert faul nedeniyle yere düşen Onur Okan söylediği sözden dolayı orta hakem Mustafa Murat Oğuz tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

90+6'ncı dakikada Belediye Derince Spor'un, Kemerspor 2003 ceza sahası dışında kazandığı serbest atışı Rıdvan Aykan kullandı. Ceza alanına yapılan ortaya Cihan Halil iyi yükseldi. Cihan ile aynı zamanda yükselen Kemerspor defansı topu ceza alanından çıkarttı. Maç bu atakla son buldu.

Kemerspor 2003 sahadan 2-1 galip ayrıldı.



ANTALYA 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:35

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:22

YATSI 19:39

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