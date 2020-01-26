Jahovic, helikopterle Antalya'ya getirildi

Denizlispor maçında kafasına aldığı darbeyle sakatlanan Antalyaspor’un yeni transferi Adis Jahovic, detaylı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulans helikopterle Antalya’ya getirildi.

Süper Ligi'n 19. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor maçının 26. dakikasında takımını 10 öne geçiren golü atan Antalyaspor’un yeni transferi Adis Jahovic, maçın 44. dakikasında girdiği kafa topu mücadelesinde kafasına aldığı bir darbe sonrası sakatlandı. İkinci yarıya çıkamayan Jahovic, kafa travması şüphesiyle Denizli'de hastaneye kaldırıldı. Jahovic, ilk kontrolün ardından detaylı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Antalya’ya getirildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi kampüsü içerisinde yer alan Antalya İl Hava Ambulans Merkezi'ne ait helikopter pistine indirilen Makedon forvet, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:35

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