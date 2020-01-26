Antalyaspor´dan Jahovic açıklaması

- Antalyaspor'dan Denizlispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Adis Jahovic ile ilgili yapılan açıklamada, "Jahovic, Memorial Antalya Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Herhangi bir operasyona gerek duyulmamakla birlikte 2 gün müşahede altında tutulacaktır" denildi.Süper Lig´in 19´uncu haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor´u 3-0 mağlup eden Antalyaspor´da golcü oyuncu Adis Jahovic, mücadelenin 44´üncü dakikada hava topunda Sackey ile çarpışmış, tedavisi sonrasında oyuna devam etse de maçın ikinci yarıda görev almamıştı. Devre arasında kafa travması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürülen Makedon forvet, ambulans helikopterle Antalya´ya getirilmişti.Kırmızı-beyazlı kulüpten golcü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Adis Jahovic, Memorial Antalya Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Herhangi bir operasyona gerek duyulmamakla birlikte 2 gün müşahede altında tutulacaktır" ifadeleri kullanıldı.



ANTALYA 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:35

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:22

YATSI 19:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.