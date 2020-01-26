Develer Kadınları Kooperatifi yararına güreşti

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Yörük kültürünün folklorik gösterisi olan deve güreşleri heyecanlı anlara sahne oldu.

140 güreş devesinin katıldığı ve Kumluca Kadınları Kooperatifi yararına Karatepe Stadında yapılan güreşlere Çanakkale, Balıkesir, Aydın, Denizli, Muğla ve Akdeniz bölgesinden 140 güreş devesi katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan güreşlerde develer rakiplerine karşı üstünlük sağlayabilmek için kıran kırana mücadele etti. Galip devenin seçilemediği güreşlerde, güreşen develeri birbirlerinden ayırmak için saha görevlileri büyük çaba harcadı. Güreşlerde Antalya Büyükşehir Belediye Kupası müsabakasında Kumluca’dan Aslan Bey, Çine’den Ayar Efe adlı develer güreşti. Söke’den Alparslan 1071, Biga’dan Granikos adlı develer Kumluca Belediye Başkanlığı Kupası için mücadele ederken, Kaymakamlık Kupasına, Kumluca'dan Salih Bey Baron ile Aydın Çine’den Dost adlı develer güreşti.Ziraat Odası kupasına ise Bozdoğan’dan Han 1 ve Didim’den Küçük Ağa adlı develer güreşti.

ANTALYA 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:35

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:22

YATSI 19:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.