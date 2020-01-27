Manavgatlı iş insanı, otelini depremzedelere açtı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde butik oteli olan iş insanı Metin Durkaya, Elazığ'daki depremde evleri zarar gören 7 aileyi 3 ay boyunca otelinde misafir edip, yeme, içme ve barınma ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, geçen akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ülke genelinden bölgeye yardımlar sürüyor. Türkiye'nin en büyük turizm destinasyonlarından olan Manavgat'ta butik otel işleten iş insanı Metin Durkaya da depremzedelere yardımda bulunmak üzere sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Durkaya paylaşımında, "Depremzedelerden 7 aileye otelimde 3 aylığına barındırarak yardım etmek istiyorum. Etrafımıza duyurulur" dedi.

ANTALYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

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