Öğrenciler Sömestr Dil Kamplarına girdi

Sömestr tatilini fırsat bilen kimi okullar, öğrenciler için dil kampları oluşturdu. Öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi.

Geleneksel olarak sömestr tatilinde “Gönüllü Özel Okullar Birliği” olarak organize eden Envar Okulları, Sömestr Dil Kampını yoğun öğrenci katılımı ile gerçekleştirdi. Belek’te bir tatil köyünde gerçekleşen dil kampında öğrenciler, eğlenerek İngilizce öğrenmenin keyfini çıkardılar. Birçok İngilizce dil etkinliğinin gerçekleştiği, oyunlarla dil gelişiminin sağlandığı kampta, öğrenciler, keyifli zaman geçirerek sömestr tatilinde kendi dil gelişimlerine katkıda bulundular.

Dil Kampıyla ilgili açıklama yapan İlk ve Ortaokul Müdürü Yüksel Arslan, “Katılım ve organizasyonu sağlayan okulların değerli yönetici ve öğretmenlerine, değerli öğrencilerimize ve çocuklarının dil gelişimi için kampa katılımlarını sağlayarak olağanüstü fayda sağlayan ailelerine teşekkür ederiz" dedi.

ANTALYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:23

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.