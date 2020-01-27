Antalya'da hasar tespitinde dijital dönüşüm başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalya'da hasar tespitinde dijital dönüşüm başladı

İHA

Endüstri 4.0'ın tarımda uygulanmasıyla verimlilik, kalite ve kazanç artıyor. Bu kapsamda Projebank07 uygulamasının ardından yeni bir projeyi daha hayata geçiren Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü "Afet Hasar Tespit Programı Beta Sürümü" tanıtıldı.

Antalya'da hasar tespitinde dijital dönüşüm başladı

Endüstri 4.0’ın tarımda uygulanmasıyla verimlilik, kalite ve kazanç artıyor. Bu kapsamda Projebank07 uygulamasının ardından yeni bir projeyi daha hayata geçiren Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü “Afet Hasar Tespit Programı Beta Sürümü” tanıtıldı.
İl Müdürlüğünde yapılan tanıtım toplantısında ilçe müdürlükleri teknik personellerine uygulamanın tanıtımı yapıldı. İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Tarımsal afetlerden sonra meydana gelen hasar tespitlerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi ve dijital dönüşümün faydaları kullanılarak anlık olarak üst makamlara bilgi akışının sağlanması için il müdürlüğü yazılımcıları ve teknik personel tarafından geliştirilen afet hasar tespit programı beta sürümü kullanılmaya başlandı. Birçok özelliği ile Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan program masaüstü ve mobil olarak kullanılan ara yüzlere sahip olarak tasarlandı. İl Müdürlüğü olarak çağın gereklerine uygun olarak son teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tarımdaki dijital dönüşüme ayak uydurmadan tarımın geleceğinde yer almamızın mümkün olmadığının farkındayız. Çağımız hız çağı ve ancak bu hıza ayak uydurabilenler tutunabilmekte ve rekabet edebilme yeteneklerini muhafaza edebilmektedirler. Bu kapsamda birçok projeye imza attık ve atmaya devam ediyoruz" denildi.

"Kısa zamanda durum tespiti"
2020 yılına yepyeni ve yenilikçi bir proje ile başlanıldığı belirtilerek, "Doğal afetler tarımsal üretimin en büyük risklerindendir. Afet öncesi alınması gereken tedbirler kadar afet sonrası hasar tespiti yapılması da çok önemlidir. Bu kapsamda afet sonrası en kısa zamanda durum tespiti yapmak hasara uğrayan tarım işletmesinin hasar durumunun net bir şekilde belirlenmesi için son derece önemlidir. Hayata geçirdiğimiz mobil uygulama ile afet sonrası durum tespitleri hızlı bir şekilde yapılabilecek ve veriler dijital ortamda saklanacak. Uygulama geliştirilebilir olma özelliği ile de sürekli kendini güncelleyebilecek. Bugün 19 ilçemizden teknik personellerimize uygulamanın tanıtımını yaparak aynı anda 19 ilçemizde uygulamamızın kullanılmasını sağlayacağız" ifadelerinde bulunuldu.

ANTALYA

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:34
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 13:15
  • İKİNDİ 15:59
  • AKŞAM 18:23
  • YATSI 19:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni kreşin 3 bin metrekare yeşil alanı olacak
YEREL HABERLER Yeni kreşin 3 bin metrekare yeşil alanı olacak
Başkan Uysal: "Tedbirli olmamız lazım"
YEREL HABERLER Başkan Uysal: "Tedbirli olmamız lazım"
Su jimnastiğinin kraliçeleri seçildi
YEREL HABERLER Su jimnastiğinin kraliçeleri seçildi
Öğrenciler Sömestr Dil Kamplarına girdi
YEREL HABERLER Öğrenciler Sömestr Dil Kamplarına girdi
Manavgatlı iş insanı, otelini depremzedelere açtı
YEREL HABERLER Manavgatlı iş insanı, otelini depremzedelere açtı
Develer Kadınları Kooperatifi yararına güreşti
YEREL HABERLER Develer Kadınları Kooperatifi yararına güreşti
Antalyaspor´dan Jahovic açıklaması
YEREL HABERLER Antalyaspor´dan Jahovic açıklaması
Jahovic ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi
YEREL HABERLER Jahovic ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi
Jahovic, helikopterle Antalya'ya getirildi
YEREL HABERLER Jahovic, helikopterle Antalya'ya getirildi
Serik'ten Elazığ'a bere desteği
YEREL HABERLER Serik'ten Elazığ'a bere desteği
Kemerspor 2003 - Belediye Derince Spor: 2-1
YEREL HABERLER Kemerspor 2003 - Belediye Derince Spor: 2-1
Alanyaspor, Malatya maçı tribün gelirlerini depremzedelere bağışladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Malatya maçı tribün gelirlerini ...
Alanyaspor, Malatyaspor maçının tribün gelirlerini depremzedelere bağışlayacak
YEREL HABERLER Alanyaspor, Malatyaspor maçının tribün gelirlerini ...
Kırmızı Başlıklı Kurt Muratpaşa ve Konyaaltı'nda sahnelendi
YEREL HABERLER Kırmızı Başlıklı Kurt Muratpaşa ve Konyaaltı'nda ...
Finikeliler deprem için yardıma koştu
YEREL HABERLER Finikeliler deprem için yardıma koştu
Sahilde kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Sahilde kadın cesedi bulundu
Antalya’da denizde kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Antalya’da denizde kadın cesedi bulundu
Manavgat'tan 28 tonluk yardım tırı Elazığ'a yola çıktı
YEREL HABERLER Manavgat'tan 28 tonluk yardım tırı Elazığ'a yola ...
Antalya Büyükşehir ekipleri deprem bölgesinde
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir ekipleri deprem bölgesinde
Antalya'dan 5 kamyon yardım malzemesi Elazığ için yola çıktı
YEREL HABERLER Antalya'dan 5 kamyon yardım malzemesi Elazığ için ...
Kış ortasında deniz keyfi
YEREL HABERLER Kış ortasında deniz keyfi
Kumluca'da sera üreticilerinin 'don' nöbeti
YEREL HABERLER Kumluca'da sera üreticilerinin 'don' nöbeti
Akrabalarının sahip çıkmadığı yaşlı adamın bakımını komşusu yapıyor
YEREL HABERLER Akrabalarının sahip çıkmadığı yaşlı adamın bakımını ...
Antalya’da üreticinin don nöbeti devam ediyor Üreticiler seralarda soba başında sabahlıyor
YEREL HABERLER Antalya’da üreticinin don nöbeti devam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X