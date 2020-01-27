Antalyaspor'da Podolski ve Ersan sağlık kontrolünden geçti

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un renklerine bağladığı Lukas Podolski ile Ersan Adem Gülüm, sağlık kontrolünden geçti.

Antalyaspor'un resmi sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan Lukas Podolski ile Ersan Adem Gülüm, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 2 futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, efor, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.



ANTALYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

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