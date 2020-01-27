Kazada ölen gence siyah balonlu anma

ANTALYA'da geçen yıl trafik kazasında yaşamını yitiren Satılmış Fırat (24), ölümünün 1'inci yıl dönümünde anıldı. Satılmış Fırat'ın ailesi ve arkadaşları kaza yerine çiçek bırakıp, siyah balon uçurdu. Anmaya katılanlar gözyaşlarını tutamadı.

Geçen yıl 28 Ocak akşamı Gazi Bulvarı yan yolda meydana gelen kazada, aşçı yardımcısı Satılmış Fırat'ın kullandığı motosiklete, G.K. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve başındaki kask çıkan Fırat, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ailesi, akrabaları, arkadaşları ve başka kazalarda hayatını kaybedenlerin yakınları, bugün Satılmış Fırat için Gazi Bulvarı'nda anma etkinliği düzenledi. Ellerinde Satılmış Fırat'ın fotoğrafları, üzerinde Fırat'ın fotoğrafının yer aldığı pankart açan kalabalık, kazanın meydana geldiği noktaya çiçek bıraktı. Ardından da gökyüzüne siyah balonlar ile dilek fenerleri uçurdu.

'KARDEŞİMİN KANI HALA BURADA'

Abla Burcu Fırat Kınayman,"Kardeşim tam olarak burada katledildi. Burada öldürüldü. Adaletsiz kaldık. Bilindiği gibi katil sadece üç ay yattı. Benim kardeşimin kanı hala burada. Alkollü, ehliyeti trafikten men edilmiş, aşırı hızlı bir trafik canavarı tam olarak burada kardeşime çarptı. Yetmezmiş gibi yine burada, inip arabasındaki hasarı kontrol etti. Elini kolunu sallaya sallaya gitti. Ben buraya ülkemin hakimlerini, savcılarını keşif yapmaları için çağırdım. Hiçbiri gelmediler. Biri bana söylesin. Biri ters şeritten gelip, kardeşimi öldürüyor. Bu kaza mı cinayet mi? Yirminin üzerinde trafik cezası yiyen adam şu an elini kolunu sallayarak geziyor" diye konuştu.

'TUTUKLANMASINI İSTİYORUM'

Kazanın üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatan abla Kınayman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben kardeşimi bir yıldır göremiyorum ama o katil bir yıldır sokaklarda geziyor. Bunu kabul etmiyorum. Adalet istiyorum. Kardeşim için hak, hukuk, adalet istiyorum. Kardeşimin katilinin 3,5 yıl ceza alıp, 3 ay yatmasını kabul etmiyorum. Ben cezaların artmasını istiyorum. Kardeşimin katilinin tutuklanmasını istiyorum. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Ne bir eksik, ne bir fazla. Bugün benim kardeşimin öldürüldüğün gün. Kardeşimin katledildiği gün. Kanın olduğu yere çiçek bıraktık. Kardeşimin kanı hala burada. Buradan kalkmadı. Ben bu kanın kaldırılmasını istiyorum. Siyah balonlar, olmayan adaleti temsil ediyor. Ben bugün buradan kardeşime olmayan adaleti gönderdim. Dilek fenerleri de bizim adalet dileklerimizi temsil ediyor. Hepimiz adalet istiyoruz."

Anne Sadı Gedik de "Sarhoşun biri geldi oğlumu alıp götürdü. Bu ülkede adalet mi var? Benim aslan gibi oğlum gitti. Katil elini kolunu sallayarak geziyor. Olan oğluma oldu. Onlara hiçbir şey olmadı. Katilin biri çıktı. Oğluma vurdu götürdü. Bekliyorum ben gelecek diye" diyerek, gözyaşı döktü. Baba Mustafa Fırat ise 24 yaşındaki oğlunu toprağa verdiğini ifade ederek, "Katil 3 ay yattı. Elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Tek isteğimiz adalet. Başka bir şey istemiyoruz" dedi.

Kalabalık daha sonra, 'Fırat İçin Adalet', 'Hak Hukuk Adalet' şeklinde slogan attı.



ANTALYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

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