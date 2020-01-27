Hırsızlıktan tutuklanan 2 kadın, cezaevine çocuklarıyla gitti

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, daire kiralayıp, 2 evden 75 bin liralık ziynet eşyası ve 60 Euro çalan 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı. Kucaklarında 2 çocukla adliyeye sevk edilen kadınlar, tutuklandı. Kadınlar, cezaevine de çocuklarıyla gitti.

Manavgat'ın Bahçelievler ve Aşağıhisar Mahalleleri'ndeki 2 evden yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, parmak izi ve güvenlik kameralarında şüpheliler ile kullandıkları otomobilin plakasını tespit etti 2 evden toplam 75 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 60 Euro çalan şüphelilerin 4-5 Ocak günleri Manavgat'ta iki daire kiraladıkları belirlendi. Bunun üzerine söz konusu adreslere, 24 Ocak Cuma günü eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında, Y.Ç. ve M.Ç. ile S.B. ve H.Ç. adlı kadınlar gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada hırsızlık olayı esnasında üzerlerinde bulunan kırmızı kazak ve beyaz pantolon ile otomobillerinde yapılan aramada, hırsızlık olaylarında kullandıkları değerlendirilen tornavida, 6 alyan, tornavida takımı, demir çubuk, gümüş renkli kadın kolyesi ve çeşitli malzemelerin bulunduğu kadın çantası ele geçirildi.

Asayiş Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan 4 şüpheli 25 Ocak Cumartesi günü savcılığa gönderildi. S.B. ve H.Ç. adlı kadınlar kucaklarındaki 2 küçük çocukla adliyeye getirildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Y.Ç. ve M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.B. ve H.Ç. tutuklandı. S.B. ve H.Ç. çocuklarıyla cezaevine gönderildi.



ANTALYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

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