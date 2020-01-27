Parkenin Akrepleri, Beşiktaş’ı ağırlıyor

Erkekler Hentbol Süper Lig’de mücadele eden CIP Travel Antalyaspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında evinde Beşiktaş Aygaz’ı konuk edecek.

Ligin ilk yarısını 8 maçta 8 puanla 6’ncı sırada tamamlayan CIP Travel Antalyaspor ile 8 maçta 12 puanla ilk yarıyı 3’üncü sırada bitiren Beşiktaş Aygaz, Antalya’da karşı karşıya gelecek. 29 Ocak Çarşamba günü Antalya Spor Solunu’nda oynanacak olan karşılaşma TRT Spor2’den canlı yayımlanacak. Mücadeleyi Yunus Tokmak ve Serdar Özen hakem ikilisi yönetecek.

Baş Antrenör Fatih Işık, ligin ilk yarısını tamamladıktan sonra verilen uzun arada takım olarak iyi çalıştıklarını belirterek, “Avrupa Hentbol Şampiyonası’ndan kaynaklanan 45 günlük aradan sonra Beşiktaş Aygaz’ın karşısına çıkacağız. Bu maça fiziksel, kondisyonel, mental ve taktiksel olarak iyi hazırlandık. Oyuncularım ve teknik ekip olarak zorlu maça hazırız. Büyük taraftarımızı bu önemli ve kritik karşılaşmada yanımızda görmek istiyoruz. Gerçekten çok kaliteli, hentbol seyri ve zevki yüksek bir karşılaşma oynayacağız. Son topa kadar savaşacağız ve taraftarımızın desteğiyle mücadeleden galip ayrılacağımıza inanıyorum” dedi.

ANTALYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:23

YATSI 19:40

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