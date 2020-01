Antalya’da 20 yaşındaki Aşır Dalmış, geçirdiği trafik kazası sonrası beyninin sol bölümünde hasar oluştu. Vücudunun sağ tarafında istemsiz titremeler oluşan ve gündelik hayatı tamamen kısıtlanan genç beynine takılan pil sayesinde sağlığına kavuştu.

Antalya’da yaşayan 20 yaşındaki Aşır Dalmış, 2015 yılında bisikletiyle geçirdiği trafik kazasının ardından beyninin sol bölümünde hasar oluştu. Sağ el ve sağ ayağında istemsiz hareketleri oluşan Dalmış, oturduğu yerde dahi titremeden duramıyordu. Hiçbir işini tek başına yapamayan Dalmış, ne merdiven çıkabiliyor nede bir ihtiyacını tek başına giderebiliyordu. Kullandığı ilaçlar ve 5 kez geçirdiği ameliyata rağmen titremelerinden kurtulamayan Dalmış’a AÜ Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Tanju Uçar başkanlığındaki bir ekip tarafından beyin pili takılmasına karar verildi. Dalmış’a, 2 ay önce Uçar ve ekibi tarafından 7 saatlik bir operasyonla beyin pili takıldı. 2 aydır sıkı takibi yapılan Aşır Dalmış’ın istemsiz hareketleri yüzde 80 oranında azaldı. Şuan titremeleri sora eren ve rahatlıkla sandalyede oturabilen, tokalaşabilen Dalmış’ın hedefi ise eğitimine kaldığı yerden devam etmek.

Dalmış’ın, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde beyin pili takılan 50’inci hasta olması nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu’nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Rektör Prof.Dr. Mustafa Ünal, organ naklinde ileri bir hastane olduklarının altını çizerek, bunun yanında diğer alanlarda da başarılı çalışmalara imza attıklarını bildirdi.

Beyin pili uygulamasının istemsiz hareket bozukluğu olan hastalarda kullanıldığını dile getiren Ünal, “ Bizim hastanemizde Türkiye’de bu alanda önemli bir seri yakaladı. 50’nci hastamıza pil taktık. Önümüzdeki günlerde hastanemizdeki güzel işlerle bir araya geleceğiz.” dedi.



"Önemli bir merkez olduk"

Hastane Başhekimi Bülent Aydınlı, AÜ Hastanesi’nde organ nakli olmak üzere önemli işlerin yapıldığı bir merkez olduğunu dile getirdi. Titreme ve istemsiz hareketleri olan hastaları da tedavi etmeye çalıştıklarına değinen Aydınlı, bunu yapan alanında uzman ve tecrübeli ekiplerinin olduğunu kaydetti.



"50 bizim için önemli sayı"

Operasyonu gerçekleştiren AÜ Beyin ve Sinir Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Tanju Uçar, beyin pili uygulamalarının sara, epilepsi, parkinson, tremor, distoni bir takım hareket bozuklukları tedavisinde uygulandığını bildirdi.

AÜ Hastanesi’nde 2015 yılından beri çeşitli branşların katılımıyla oluşturdukları bir ekiple bu ameliyatları gerçekleştirdiğine değinen Uçar, “50 bizim için önemli bir sayı. Her gün yapılacak bir ameliyat değil, hastayı çok iyi seçmek, okumak lazım. Süreç gerektiren bir ameliyat, herkese uygulanacak bir iş değil. AÜ Hastanesi’nde bu alanda önemli bir merkez haline geldi” diye konuştu.



"Uzun süreçli tedavi"

Tedavinin uzun bir süreç olduğunu yineleyen Tanju Uçar, “Hasta üzerinde çalışmak, beynin derinlerindeki bir nokta. Doğru şekilde bu noktaya ulaşıp, başka yere zarar vermeden bu noktaya bir elektrot yerleştiriyoruz. Nereye yerleştireceğimiz birkaç hafta içinde belirliyoruz. Bu ameliyatı hasta uyanıkken yapıyoruz, hastayla sohbet ediyoruz. Her hareketten sonra test yapıyoruz, doğru yerde miyiz bakıyoruz. Ekip ve uzun bir cerrahi işlem gerektiren operasyon. Bu hastamızın ameliyatı 7 saat sürdü. Pili de göğüs veya karın boşluğuna yerleştiriyoruz” dedi.



"2 ay içinde iyi sonuç aldık"

Bu hastada kademe kademe düzelme olacağını vurgulayan Uçar, “Hastamız normal sandalyede bile oturamıyordu. 2 ay önce ameliyat oldu. Başka hastalıklarda düzelme bazen o anda oluyor. Örneğin parkinson. Bu hastamızda 2 ay için bile iyi sonuç yakaladık" dedi.



"Yüzde 80'lik düzelme"

AÜ Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sibel Özkaynak, Aşır’ın geçirdiği trafik kazasının ardından beyninde bir hasarlanma sonrası ciddi titremesi gelişen bir hasta olduğunu aktardı. Aşır’ın beyin pilinde önce günlük fonksiyonlarını yerine getiremeyecek halde olduğunu ifade eden Özkaynak, “ Bu tip titremelerin genelde ilaçla tedavisi mümkün olmuyor. Bu tip titremelerin tüm dünyadaki yaklaşımları cerrahidir. Aşır’da beyin pilinin ardından yüzde 80’ene yakın bir düzelme oldu.”diye konuştu.



"İyi ki ameliyat olmuşum"

Ameliyatın ardından titremelerinin yüzde 80 geçtiğini kaydeden Aşır Dalmış, “Şimdi çok çok iyiyim. İyi ki de ameliyata olmuşum. Ameliyattan önce çok titremem vardı. Şuan yüzde 80 olarak iyi bir başarı elde ettiğimi sanıyorum. Yemek yemek, yazı yazmak olmuyordu. Şimdi hepsini rahatlıkla yapıyorum. Açıktan eğitimime devam ediyorum.” diye konuştu.



"İnanamayacağımız gelişme oldu"

Baba Ersin Dalmış, oğluna 5’inci ameliyatın ardından beyin pili takılmasına karar verildiğini kaydetti. Oğlunun daha önce sağ tarafının istemsiz şekilde titrediğini aktaran baba Dalmış, “Aşır’ın merdiven çıkmasında inmesinde, tuvaletinde bile sıkıntı oluyordu. Şu an yüzde 80’den belki daha fazla düzelmesi var. İnanamayacağımız bir seviyeye geldik. Oğlumun sağ elini kullanamıyordu, sağ ayağı da sorunluydu. Sağ tarafı istemsiz şekilde titriyordu” diye konuştu.

ANTALYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:23

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.