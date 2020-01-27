Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Rektörü Prof.Dr. Mustafa Ünal, rektörlüğe yeniden aday olduğunu açıkladı.

AÜ Rektörü Ünal, yaklaşan rektörlük seçimleri öncesi açıklamada bulundu.

Kasım 2015'te vekaleten atandığını dile getiren Ünal, "3 Ağustos 2016'da asaleten Cumhurbaşkanımız tarafından atandım. Dolayısıyla 3 Ağustos 2020'de resmi süremiz doluyor. İnşallah yine adayım, Yüksek Öğretim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız da uygun görürse yine biz devam etmek istiyoruz" dedi.

ANTALYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

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