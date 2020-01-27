Antalya'da soğuk hava deposunda yangın (1)

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir soğuk hava deposunda yangın çıktı.

Serik ilçe merkezi Belkıs Mahallesi'ndeki özel bir firmaya ait soğuk hava deposunda, sebebi henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın tesisi kaplarken, durum itfaiye ekibine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.



ANTALYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

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