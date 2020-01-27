Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın

Antalya'nın Serik ilçesinde, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın çıktı. Yangın, otelin odalarına sıçramadan söndürülürken, otel tedbir amaçlı tahliye edildi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyürken, otel yönetimi, odaları kısa sürede tahliye etti. Olay yerine sağlık ekipleri ve 4 adet itfaiye aracı sevk edildi. Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Tedbir amaçlı otel çalışanları ve otelde konaklayan müşteriler tahliye edildi. Otelin üst katlarında bulunan bazı müşterilerin de vinç yardımıyla tahliye edildiği görüldü.

Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

ANTALYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:23

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.