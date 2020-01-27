‘Dileniyoruz’ dediler polisi kandıramadılar Manavgat’ta kapı dilini düşürmek yöntemiyle girdikleri iki ayrı ikametten hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kadın Çeltikçi mahallesinde kiraladıkları evde ele geçirildi Kucaklarında çocuklarıyla getirilen ve kendilerinin hırsız değil dilenci olduklarını iddia eden 2 kadın, polisi kandıramazken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kapı dilini düşürme yöntemiyle girdikleri iki ayrı ikametten hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kadın, Çeltikçi mahallesinde kiraladıkları evde ele geçirildi. Kucaklarında çocuklarıyla getirilen ve kendilerinin hırsız değil dilenci olduklarını iddia eden 2 kadın, polisi kandıramazken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar. Hırsızların kaçış anı ise güvenlik kameraları tarafından tespit edildi.

Manavgat’ta 14 Ocak tarihinde Bahçelievler Mahallesinde 75 bin liralık altın eşya, 23 Ocak ta ise Aşağı Hisar Mahallesinde evden 60 euroyu kapı dilini düşürmek suretiyle girerek çaldıkları belirlenen 2 kadın Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Hırsızlık olaylarının ardından hırsızların yakalanması amacıyla çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki işyerlerinin güvenlik kameraları ve mobeseleri inceleme altına aldı. Kameralarda görülen 2 kadının 23 Ocak tarihinde Aşağı Hisar Mahallesinde bir ikametten aynı yöntemle hırsızlık olayı gerçekleştirmesinin ardından şüphelileri belirleyen ekipler, 2 kadın 2 erkek 4 şüpheliyi Çeltikçi Mahallesinde 10 gün önce kiraladıkları 2 ayrı evde yakaladı.

Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada hırsızlık olayı sırasında üzerlerinde bulunan kıyafetler, hırsızlık olaylarında kullandıkları değerlendirilen 1 adet tornavida, 6 adet alyan, 1 adet tornavida takımı, 1 adet demir çubuk, 1 adet gümüş renkli bayan kolyesi ve malzemelerin içerisinde bulunduğu 1 adet kadın çantası ele geçirildi.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalanan şüpheliler, kendilerinin hırsız değil dilenci olduklarını iddia ederken, emniyetteki işlemlerinin ardından kucaklarında küçük yaşta çocuklarıyla adliyeye çıkarılan H.Ç. ve S.B. isimli kadınlar Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. Y.Ç. ve M.Ç. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ANTALYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

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