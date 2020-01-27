Depremzedeler için saygı duruşu

Kepez Belediyespor U17 Takımı, Amatör Lig’de sezonun ilk maçını Kunduspor ile yaptı. Maç öncesi, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde hayatını kaybeden depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu.

Kepez Belediyespor U17 Takımı, Kuzeyyaka Stadyumunda Kunduspor’u ağırladı. Amatör Lig’de sezonun ilk maçı başlamadan önce, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Kepez Belediyespor U17 Takımı, maçın ilk dakikasından itibaren oyuna üstünlüğünü koyan takım oldu. Maçın 35. Dakikasında Berat Ercankan'ın topu filelerle buluşturması sonucunda Kepez ilk yarıyı 10 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında da temponun düşmediği karşılaşmada maçın 70'inci dakikasında Kundusporun kazandığı penaltı vuruşu maçın skorunu belirledi. Karşılaşma 11’lik beraberlikle sona erdi.

ANTALYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

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