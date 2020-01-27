Sebze ve meyve deposunda çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı Yangında 1 işçinin dumandan etkilendiği öğrenildi Deponun yanışı havadan görüntülendi

Antalya'da yaş sebze ve meyve ihracatı yapan bir firmanın paketleme ve depo kısmında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 işçinin dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Serik ilçesi Belkıs mahalle yolu üzerinde bulunan sebze meyve deposunda yangın çıktı. Saat 12.00 sularında meydana gelen yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenmeyen yangında depodaki çalışanlar tahliye edildi. Polis, olay yerinde güvenlik şeridi çekerek vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırdı. İşyerinden yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, kullanılamaz hale gelen deponun çalışanları çaresiz bir şekilde işyerinin yanışını izledi. Yangında 1 işçinin dumandan etkilendiği ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yaklaşık 2 saat süren yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu güçlükle söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin işyerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

ANTALYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:23

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.