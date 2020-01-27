Jahovic, en az 3 hafta yok

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalyaspor’da, Makedon forvet Adis Jahovic’in 3 yada 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Süper Lig’in 19’uncu haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ise karşılaşan Antalyaspor’da yeni transfer Adis Jahovic, kafasına aldığı darbe sonucu travma şüphesiyle ambulans helikopterle Antalya'daki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Bugünü de hastanede geçirecek olan futbolcuya herhangi bir operasyon yapılmayacağı açıklanmıştı. Tedavisine devam edilen Makedon forvetin 3 yada 4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Başarılı forvet Yukatel Denizlispor karşısında takımın 26’ıncı dakikada ilk golünü kaydetmişti.

ANTALYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:23

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.