Alanya belgesellere konu oldu

Dünyaca ünlü Discovery Channel’a bağlı ‘TVN Style’ ve ‘Travel Channel’ belgesel yapımcıları Alanya Turizm Tanıtma Vakfı katkılarıyla Alanya’da çekimlerini tamamladı.

Geçen yıl Varşova’da düzenlenen uluslararası turizm fuarı ‘TT Warsaw’da görüşülen yapımcılar TV program çekimi için Alanya’daydı. Alanya tanıtım çalışmaları kapsamında 2 farklı belgesel çekimi yapıldı. Bu yapımlar 38 milyon nüfuslu Polonya’nın popüler TV kanallarında yayınlanacak. Bu kanallar dünyaca ünlü Discovery yapım şirketine bağlı olarak Polonya’da faaliyetlerini sürdürüyor. Polonya, Antalya ve Alanya’nın ana pazarlarından biri olarak dikkat çekiyor. Polonlar, Yunanistan’dan sonra tatil için en çok Türkiye’yi tercih ediyor. 2018’de Polonya’dan Türkiye’ye gelen kişi sayısı 646 bin iken bu sayı 2019’da 900 bine yaklaşmıştı.



Kına gecesi çektiler

Moda, sağlık ve güzellik içerikli yayın yapan ve özellikle kadınlara yönelik programlar üreten ‘TVN Style’ kanalı ile dünyaca ünlü seyahat kanalı ‘Travel Channel’da 2 farklı Alanya belgeseli önümüzdeki aylarda Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) katkılarıyla yayınlanacak. ‘Ben Polonyalıyım’ ve ‘Dünya düğünleri’ temalı belgesel programları kapsamında Alanya’da yaşayan bir Polonyalının hayat hikayesi ve Alanya’da evlenen bir çiftin düğün hazırlıkları, kına gecesi ve çiftin hayat hikayeleri anlatılacak.

ANTALYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:23

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.