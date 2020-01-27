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Kepez’in muhteşem festivali sona erdi

İHA

Kepez Belediyesi'nin öğrencileri yarıyıl tatilini aktif ve verimli geçirebilmesi için düzenlediği Antalya Sömestir Festivali, son gününde ziyaretçilerini Sosyal Medya Fenomeni Prenses Elif ve Showmen Sefa Doğanay ile buluşturdu.

Kepez Belediyesi’nin öğrencileri yarıyıl tatilini aktif ve verimli geçirebilmesi için düzenlediği Antalya Sömestir Festivali, son gününde ziyaretçilerini Sosyal Medya Fenomeni Prenses Elif ve Showmen Sefa Doğanay ile buluşturdu.
Kepez Belediyesi, düzenlediği Antalya Sömestir Festivali ile çocuklara unutamayacakları bir yarıyıl tatili armağan etti. Showlar, turnuvalar, atölye çalışmaları, tiyatro gösterileri gibi birçok etkinlikle ziyaretçilerine kapılarını aralayan festival son gününde de ünlü konukları ağırladı. Sosyal Medya Fenomeni Prenses Elif söyleşi ve imza günü ile hayranlarıyla bir araya geldi. Türkiye’nin en çok izlenen çocuk YouTuber’ı olan Prenses Elif, hayranlarının sorularını cevapladı, sonra da imza gününde sevenleriyle tekrar bir araya geldi. Standup gösterisi ve taklitleriyle izleyenlerini kendisine hayran bırakan komedyen Sefa Doğanay’da festivale büyük renk katan ünlüler arasında yer aldı. Doğanay, sahne performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

Çocukların sevincine ortak oldu
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de festivalin 5'inci gününde de ziyaretçilerle bir araya geldi. Kızı Zeynep Hatice ve eşi Dr. Ayşe Tütüncü ile birlikte etkinlikleri yakından takip eden Başkan Tütüncü, çocukların festival sevincine ortak oldu. Mimar Sinan Kongre Merkezi, festival süresince çocuklara unutamayacakları bir tatil armağan etti. Çocuklar, buz pisti, survivor, planetaryum, kar küresi, langırt, balon park ile eğlenceyi doyasıya yaşadılar. Atölye çalışmaları kapsamında yer alan bilim, kodlama, seramik, ebru, tasarım, boyama, elma şekeri, çikolata çalışmaları da çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

ANTALYA

27 Ocak 2020 Pazartesi

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