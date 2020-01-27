Antalyaspor'da Konyaspor hazırlığı

ANTALYASPOR'da İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları başladı. Yeni transferler Lukas Podolski ve Ersan Gülüm de çalışmada yer aldı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-0 yenen Antalyaspor, ara vermeden bu hafta sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde öğle saatlerinde gerçekleşen antrenmanda, Yukatel Denizlispor maçında ilk onbirde oynayan futbolcular düz koşu ve yenileme çalışmaları yaptı. Teknik direktör Tamer Tuna, diğer futbolcuları ise iki gruba ayırdı.

PODOLSKİ VE ERSAN ANTRENMANDA

Salih Dursun, Eren Albayrak ve Hakan Özmert ile yeni transferlerden Lukas Podolski ve Ersan Gülüm, performans antrenörü Dolu Arslan gözetiminde çalıştı. Diğer grup ise yan sahada ayak tenisi oynadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan görüntüler

ANTALYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:23

YATSI 19:40

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