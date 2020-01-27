Cesedi bulunan İranlı kadının üzerinden 'canımdan bezdim' notu çıktı

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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ANTALYA Konyaaltı sahili açıklarında cesedi bulunan kadının, İran vatandaşı Chonoor Younesı (41) olduğu belirlendi. Chonoor Younesı'nin üzerinde, 'Yaşamak istemiyorum, canımdan bezdim' yazılı Türkçe not bulunduğu ortaya çıktı.

Konyaaltı Sahili açıklarında dün öğle saatlerinde bir kadın cesedi olduğunu gören balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gönderildi. Denizden çıkartılan cesedin, Chonoor Younesı adlı kadına ait olduğu belirlendi. İran uyruklu olan Younesı'in üzerinde 'Yaşamak istemiyorum, canımdan bezdim' yazılı Türkçe not bulunduğu bildirildi. İranlı kadının cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ülkesine gönderilecek.



ANTALYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

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