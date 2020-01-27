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Antalyaspor’da İH Konyaspor hazırlıkları

İHA

Antalyaspor, ara vermeden bu hafta sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antalyaspor’da İH Konyaspor hazırlıkları

Antalyaspor, ara vermeden bu hafta sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 30 yenerek Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 19. haftayı galibiyetle geçen Antalyaspor, ara vermeden bu hafta sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde öğle saatlerinde gerçekleşen antrenmanda, Yukatel Denizlispor maçında ilk onbirde oynayan futbolcular düz koşu ve yenileme çalışmaları yaptı. Teknik Direktör Tamer Tuna, diğer futbolcuları iki gruba ayırdı. Salih Dursun, Eren Albayrak ve Hakan Özmert ile yeni transferlerden Lukas Podolski ve Ersan Gülüm, performans antrenörü Dolu Arslan gözetiminde çalıştı. Diğer grup ise yan sahada ayak tenisi oynadı.

ANTALYA

27 Ocak 2020 Pazartesi

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