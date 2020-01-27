Kazada yaralanan motosikletlinin kanında uyuşturucu tespit edildi

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Khalid Hakim, yaralandı. Motosiklette 59.21 gram esrar bulunması üzerine yapılan tahlilde kanında uyuşturucu madde tespit edilen Khalid Hakim hakkında, adli işlem yapıldı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Manavgat Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Birleşik Arap Emirlikleri asıllı Türk vatandaşı Khalid Hakim'in kullandığı 34 FE 4609 plakalı motosikletle Kerim Özkan yönetimindeki 07 D 3991 plakalı otomobil ışık ihlali nedeniyle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Khalid Hakim yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ve özel hastaneye kaldırılan Hakim'in durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis ekiplerince yapılan incelemede, motosikletin oturağının altına gizlenmiş 59.21 gram esrar maddesi ele geçirildi. Kanında uyuşturucu madde tespit edilen Khalid Hakim hakkında, 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından adli işlem yapıldı.



ANTALYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:23

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.