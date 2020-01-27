Alanya’da uyuşturucu taciri yakalandı

Antalya’da uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı belirlenen H.C gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 39 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken H.C. hakkında uyuşturucu imal ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Alanya ilçesinde H.C. isimli şahsın Hacet mahallesinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı duyumunu alan ekipler, alınan duyuma istinaden şahıs fiziki takip sonucunda Hacet mahallesinde gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 39 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararına istinaden şahsın evinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, şüpheli H.C. hakkında uyuşturucu imal ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

ANTALYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

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