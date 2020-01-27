Antalya polisinden temizlik işçilerine seminer

Antalya polisi temizlik işçilerine yönelik Güvenlik Tedbirleri Bilgilendirme Semineri düzenledi.

Antalya'da yaz ve kış aylarında turizm sezonunun açık olması sebebi ile, yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar, parklara, bahçelere, mesire alanlarına, AVM’lere, caddelere, sokaklara ve deniz kenarlarına gidiyor. Bu bölgelerde insan ve araç yoğunluğu arttığından, suç oranlarında artış yaşanmaması amacıyla KGYSMobesa Kamera Sistemleri ve Emniyet birimlerince tedbirler alınıyor. Diğer yandan yoğun bölgelerde görev alan temizlik işçilerine de “Güvenlik Tedbirleri” konusunda seminer verildi.

ANTALYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

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