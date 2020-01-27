Trafik kazasında genç kız hayatını kaybetti

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralı olarak Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Belek Mahallesi Cumhuriyet caddesinde dün gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Hasan Durmaz'ın kullandığı 07 LDV 52 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.

Otomobilde bulunan 20 yaşındaki Helin Tepeli, olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif yaralanan Durmaz ise yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası Tepeli'nin cenazesi uçakla memleketi İzmir'e gönderildi.

ANTALYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

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