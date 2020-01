Antalya iş dünyası Elazığ için seferber oldu

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6,8 şiddetindeki depremin hemen ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin girişimi üzerine, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın çağrısıyla Oda üyeleri, bölge oda ve borsaları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katkılarıyla toplanan 2 TIR dolusu yardım malzemesi Elazığ’daki AFAD Koordinasyon Merkezi’ne gönderildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO hizmet binasında oluşturulan koordinasyon merkezinde gün boyu yardımların kabul edildiğini ve kısa sürede deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktığını söyledi. Davut Çetin, yardım TIR'ında ilgili kurumların talebi doğrultusunda hazırlanan ısıtıcı, battaniye, yastık, çocuk bezi, bot, mont, su gibi temel ihtiyaç maddeleri bulunduğunu kaydetti.

Davut Çetin, bölgede bulunan Alanya, Manavgat, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odaları, Antalya ve Kumluca Ticaret Borsaları başta olmak üzere iş dünyasının ve vatandaşların yaşanan deprem felaketi sonrasında her zaman olduğu gibi örnek bir birliktelik sergilediğini vurguladı.

İhtiyaç duyulduğu her an yardıma hazır olduklarını ifade eden Davut Çetin “Depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Depremden etkilenen tüm vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkemizle ilgili her konuda olduğu gibi bu konuda da üzerimize düşen her türlü sorumluluğu, birlik ve beraberlik içinde yapmaya devam edeceğiz” dedi.

