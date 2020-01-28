Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Play-Off ilk maçında fark attı

PlayOff ligi ilk maçında Gazipaşa Belediyespor’u 80 yenerek fırtına gibi bir başlangıç yapan Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor futbol takımı kalan 2 maçını da kazanarak adını Süper Amatör Lig’e yazdırmak istiyor.

Önümüzdeki Pazar günü grubun bir başka güçlü ekibi Merkez Spor ile karşılaşacak olan Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor hazırlıklarına başladı. Gazipaşa Belediyespor karşısında üstün bir oyun sergilediklerini bildiren Teknik Direktör Durmuş Küçüktom, ”İlk maçımızı 80’lık bir skor ve 3 puanla kapattığımız için çok mutluyuz. Süper Lig yolunda oynayacağımız tüm maçları kazanmak istiyoruz. Camia olarak buna inandık ve güçlü bir ekip kurduk” dedi.

Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor, Gazipaşa Belediyespor’u Michael(2), Ömer Susuz (2), Harun Kayalı (2), Toheep Adeyemi Saka ve Ömer Faruk Dönmez’in attığı gollerle yendi. Zeytinköy Stadında oynanan maçı çok sayıda taraftar da izledi.

ANTALYA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:34

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