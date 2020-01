Başkan Uysal: "Depreme hazırlıklı olmalıyız, amatör telsizcilik yaygınlaşmalı"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği’nin ziyaretinde, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çekerek, “Her anlamda hazırlıklı olmalıyız. Amatör telsizciliğin yaygınlaşması da hem bu hazırlığın parçası hem de elektronik bir uğraş, hobi. Bu çerçevede Muratpaşa Belediyesi olarak amatör telsizciliğin yaygınlaşması için her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Antalya Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği Başkanı Atilla Karadayı ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti. Dernek çalışmaları hakkında bilgi veren yönetim kurulu üyelerinden Muhammet Soydal, amatör telsizciliğin yarım asra yakın geçmişi olan elektronik ARGE faaliyeti olduğunu söyledi.

Amatör telsizci belgesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün yılda iki kez yaptığı sınav sonucu alındığını belirten Soydal, "Bizler kendi istasyonlarımızı geliştiriyoruz. Ülkemizde bir deprem gerçeği var. Bu noktada amatör telsizcilerin mevzuatta geçtiği üzere afet haberleşmesi üzerinde bir misyonu var. Kendi başına hareket edip üretebilen insanlar yetiştirmeye gayret ediyoruz. Kullandığımız aletler eski bir sistem ama yoğun bir kullanımda telekomünikasyon alt yapısı göçebiliyor. Bizim kullanmış olduğumuz alt yapı ise topluluğa hitap edebiliyor. Amatör kelimesi şöyle yanlış bir algıya sebebiyet veriyor. Bu işin aslında gerçekten profesyonelleri biziz. Bu işin en dip hücrelerine kadar iniyoruz. Burada ki amatörün sebebi ticari bir amaç gütmediğimizi ve aşkla şevkle yaptığımız için amatör kelimesi kullanılıyor" ifadelerinde bulundu.

Başkan Uysal ise, her ne kadar telsiz teknolojisinin eski bir haberleşme sistemi olarak algılansa da özellikle doğal afet durumlarında haberleşmenin kesintisiz devamının ancak telsiz sistemleriyle mümkün olduğuna dikkat çekti. 17 Ağustos Marmara Depremi’nin bu anlamda çok öğretici olduğunu ve Eylül 2019’da İstanbul’da yaşanan depremde uzun süreli iletişim kopukluğunun telsiz haberleşmesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Uysal, “Afet durumlarında, haberleşmenin kesintisiz devamı için tek kanaldan birçok kişiye ulaşan ve herkesin haberleşmeyi takip edebileceği sistemlere ihtiyaç var. İşte bunu da ancak telsiz haberleşmesiyle sağlayabiliyoruz” diye konuştu.

Amatör telsizcilerinin bu tip durumlarda kendi istasyonlarını, araçlarında oluşturdukları mobil istasyonları sivil savunma ekiplerini kullanımına açarak haberleşmenin kesintisiz devamını sağladığını belirten Uysal, “Türkiye bir deprem ülkesi. Her anlamda hazırlıklı olmalıyız. Amatör telsizciliğin yaygınlaşması da hem bu hazırlığın parçası hem de elektronik bir uğraş, hobi. Bu çerçevede Muratpaşa Belediyesi olarak amatör telsizciliğin yaygınlaşması için her türlü desteği vermeye hazırız” diye belirtti.

