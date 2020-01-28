Avokadoyu hastalık vurdu rekolte 5'te bir oranında düştü Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde avokado bahçelerde baş gösteren kabuk biti ve mantar hastalığı ağaçları kurutunca, avokado rekoltesi 5’te bir oranında düştü

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde üretimi gün geçtikçe yaygınlaşan avokadoda 12 yıldır baş gösteren kabuk biti ve mantar hastalığı, üreticilere zor günler yaşatıyor.

Sebebi henüz bilinmeyen hastalık nedeniyle bahçesinde yaklaşık 200 ağacı kesmek zorunda kalan avokado üreticisi Selçuk Polat, bu yıl rekoltenin ciddi orada düşeceğini söyledi. Birçok üreticinin bu hastalıklarla mücadele ettiğini belirten Polat, geçtiğimiz günlerde ilçede meydana gelen fırtına nedeniyle de birçok ağacının devrildiğini belirtti.

Kabuk biti hastalığı hakkında bilgi veren üretici Polat, hastalığın ağacın başından itibaren başladığını belirterek, "Ağacın kabuğuna yerleşen bu canlılar ağacın suyunu emerek besleniyor. Bir süre sonra ağaç kurumaya başlıyor, meyveler büyüyemiyor. Hastalığın yaygınlaştığı ağaçları kesmek zorunda kalıyoruz” dedi.

Gövdesinden kestiği ağaçların bazılarının yeşerdiğini, yeşermeyenlerin yerine yenilerini diktiklerini söyleyen Polat, “200250 ağacım kurudu. Benim bahçemde daha önce 50 bin meyve alırdım. Bu yıl 15 bin civarı meyve alırım. Sadece benim bahçemde değil, komşu bahçelerde de bu hastalık var. Erken müdahale edilmezse ağaçlar kurumaya veya kesmeye kadar gider. Bu yıl meyve olmadığı için fiyatlar yüksek. 5 liraya kadar bahçede meyve satılıyor. Bu yıl tüketici avokadoyu pahalıya yiyecek diyebiliriz” diye konuştu.

Avokado üretimi ve hastalıkla ilgili bilgi veren Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, avokado üretimin ilçede gün geçtikçe arttığını ancak son yıllarda baş gösteren hastalıkların üreticiyi üzdüğünü söyledi. Avokadonun üretimi kolay ve gelir getirici bir ürün olduğu için tercih edildiğini dile getiren Çelik, “Ne yazık ki son 2 yıldır baş gösteren bu hastalık üretimi azalttı. Ziraat mühendislerimiz bunun takibini yapıyor. Bu hastalık ağaçta kuruma yapıyor. Kuruyan yerlerde meyve vermiyor” dedi.

Gazipaşa’da yıllık 3 bin ton civarında avokado üretimi yapılıyor.

ANTALYA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:34

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