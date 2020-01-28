İbradı, süt toplama merkeziyle yıllık 1,5 milyon TL kazanç sağladı İbradı tarımla kalkınacak İbradı Kaymakamı Mevlana Kürkcü: " Güncel rakamlarla ilçe ekonomimize süt üreticiliğinin katkısı en az 3 milyon TL dolaylarına ulaşacaktır"

Antalya’nın İbradı ilçesi tarımsal kalkınma projeleriyle bölgesine değer katıyor. Günlük 2 buçuk ton süt kapasiteli tesis, ilçeye yıllık 1 buçuk milyon TL katkı sağlayacak.

Antalya’nın İbradı ilçesi tarımsal kalkınma hamleleriyle bölgeye değer kazandırırken, ülke ekonomisine de ciddi katkılar sağlıyor. İlçeye kazandırılan süt toplama tesisi ile yıllık 1,5 milyon TL gelir elde edilirken, gelecek yıllarda hedef 3 milyon TL olarak belirlendi. Kış aylarının vazgeçilmesi kestanenin üretilmesi için yetiştirilen 2 bin kestane fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Kestanenin yanı sıra Antalya Orman Bölge Müdürlüğü katkılarıyla bin 250 adet ceviz de bölge halkına verilecek. İbradı’nın kalkınması için bal, kekik, ada çayı, lavanta, yetiştirilmesinin önü açılırken, üzüm bağlarının rehabilitasyon edilmesi, kadın kooperatifin de desteklenerek yılda 2 ton cevizli sucuk üretilmesi planlanıyor.

İbradı ilçesine bağlı Başlar Mahallesi’nde düzenli olarak gerçekleştirilen halk toplantılarında sütün pazarlanması konusunun dile geldiğini belirten İbradı Kaymakamı Mevlana Kürkcü, “Üretilen sütün pazarlanması sorunsalını gidermek adına mahallemizde bir süt toplama merkezi kurmaya karar verdik. Bu doğrultuda yaptığımız girişim sonucu özel sektörden bir yatırımcımızı ilçemize davet ederek mahallemize yatırım yapması konusunda ikna ederek soruna kalıcı bir çözüm ürettik. Bu sayede mahallemizde var olan günlük 2,5 ton süt kapasitesini ekonomiye kazandırdık ve ilçe ekonomimize yıllık 1,5 milyon TL kazanç sağladık. Ayrıca yaptığımız araştırmalar sonucunda bir süt toplama merkezi kurulduğunda bölgede var olan süt kapasitesinin kısa bir süre içerisinde en az iki katına çıktığını gördük. Beklentilerimiz doğrultusunda 5 yıllık süreçte kapasitemiz en az günlük 5 ton civarına yükselecek ve güncel rakamlarla ilçe ekonomimize süt üreticiliğinin katkısı en az 3 milyon TL dolaylarına ulaşacaktır” dedi.



“2 bin kestane fidanı dağıtılacak”

“Kestanenin doğal yetişme alanlarından olan ilçemizde kestane üretimini artırmak, halkımıza bir gelir kapısı sağlamak ve ilerleyen zamanda kestane şekeri üretimine başlamak adına Antalya Orman Bölge Müdürlüğümüzle birlikte 2 bin adet kestane fidanı üretmek için harekete geçtik” diyerek sözlerini sürdüren Kürkcü, “Yerel kestane cinslerinden topladığımız, 45 kilogram kestane tohumunu İbradı’ya kestane dal kanseri hastalığı girmemesi adına izole bir bölgede fidana dönüştürmek için girişimimizi gerçekleştirdik. Sonuç olarak 2 bin adet kestane fidanını 1 yıl içerisinde halkımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Bu sayede olgunlaşma süreci tamamlandıktan sonra ilçe ekonomisine en az 3 milyon TL katkı sağlamış olacağız. Bu girişim ayrıca çok değerli olan kestane balı üretimine de katkı sağlayacaktır” diye konuştu.



İbradı balı için marka başvurusu yapıldı

İbradı’nın bir başka geçim kaynağının bal olduğunun altını çizen Kaymamak Kürkcü, “Olan bal üretiminin kazanç miktarını artırmak ve belirli standartlarda bal üretimini teşvik etmek adına arıcılık yapan vatandaşlarımızla bir dizi toplantı gerçekleştirdik. Arıcılık yapan vatandaşlarımızla markalaşmanın önemine dair yaptığımız bu toplantılarımızın ardından marka başvurusu yapıldı. İlçemizin ekonomisine ve tanıtımına katkı sağlayacak bu girişimin ardından İbradı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte bir paketleme tesisi kurarak markalaşma konusunda son hamleyi de hayata geçirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.



Ceviz üretiminden 750 bin TL kazanç hedefleniyor

İlçede bulunan atıl vaziyetteki tarım arazilerini değerlendirmek ve bir ithalat ürünü olan ceviz üretimin artırmak adına ceviz fidanı dağıtıldığını anlatan Kürkcü, “Antalya İl Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğümüzün desteği ile ilçe genelinde bin 250 adet ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Halkımızın yoğun ilgi duyduğu bu girişimin, beş yıllık olgunlaşma sürecinin ardından, ilçe ekonomisine katkısı 750 bin TL dolaylarında olacaktır. Ayrıca, diğer bir proje lavanta, kekik ve adaçayı ekimi projesidir. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve İbradı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte Kaymakamlığımız koordinasyonunda gerçekleştireceğimiz bu projemiz sayesinde kıraç tarım arazilerinin değerlendirilmesi, alternatif turizme ve bal üretimine katkı sağlanacaktır. Projemize mart ayında başlamayı planlamaktayız” dedi.



“Üzüm bağları ekonomiye kazandırılacak”

Ormana Mahallesi’nde bulunan 156 dekar üzüm bağını tekrar ekonomiye kazandırmak adına rehabilitasyonunun gerçekleştireceğini ifade eden İbradı Kaymakamı Mevlana Kürkcü, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden gelen ekip ve halkımızla yaptığımız toplantı sonucunda mart ayı içerisinde üzüm bağlarımızdaki hastalığı tespit edip bu yönde bir çalışma yapmayı planladık. Ayrıca yerel üzüm çeşitlerine yönelik üretimi artırmak adına çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra ilçemiz kadınlarıyla yaptığımız toplantılar sonucunda var olan turizm potansiyelinin ev ekonomisine katkı sağlaması amacıyla bir kadın kooperatifi kurarak cevizli sucuk üretimi ve satışı konusunda karar aldık. Kadınlarımızın yoğun ilgisi ile karşılanan projemiz kapsamında kadınlarımıza belediyemiz tarafından ürettiklerini satabilmeleri için bir adet dükkan verildi. Ayrıca Altınbeşik Mağarası’nda bir adet satış standı açmaları için kadınlarımıza yardımcı oluyoruz. Bu girişim sayesinde kadınlarımızın ev ekonomisine katkıda bulunması ve üretime karılmasını sağladık. Kadınlarımızın başlangıç aşamasında yıllık bazda 2 ton cevizli sucuk üretim ve satışını gerçekleştirmelerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

ANTALYA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:34

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