Konyaaltı Belediyesinden sıcak asfalt

Konyaaltı Belediyesi, Uncalı Mahallesi 1334 Sokakta sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. İl Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasının güney kısmında yer alan sokağın hizmete açılmasıyla, Emniyet Caddesi ve Anadolu Caddesi de bir birine bağlandı.

Konyaaltı Belediyesi yeni yollar ile cadde ve sokakları bir birine bağlıyor, sıcak asfalt ile de konforlu ulaşım sağlıyor. Uncalı Mahallesinde yapımı tamamlanan İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının güney giriş kısmında, 1334 Sokakta sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Anadolu Caddesi ile Emniyet Caddesini bir birine bağlayan sokakta sıcak asfalt çalışması başlatan Konyaaltı Belediyesi, sokağın hizmete açılmasıyla bölge halkına da son derece modern yeni bir alternatif yol kazandırdı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen İl Emniyet Müdürlüğünün güney sınırı boyunca uzanan, Anadolu Caddesi ile Emniyet Caddesini bir birine bağlayan yeni bir yol açtıklarını ve bu yolda asfalt çalışmalarına başladıklarını bildirdi. Moloz yığınları ve bozuk yapısı nedeniyle daha önce kullanılamayan bu sokağın İl Emniyet Müdürlüğü personeli içinde güvenlik sorunu oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Esen, Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne zaman kaybetmeden bu yolda çalışma yapması talimatı verdiğini söyledi. Semih Esen, kısa süre içinde de yolun sıcak asfalt dökümü için hazır hale getirildiğini ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle de sıcak asfalt ile kaplandığını kaydetti.

Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki 1334 Sokağın bugün itibariyle hizmete açıldığını dile getiren Semih Esen, İl Emniyet Müdürlüğü çalışanları başta olmak üzere bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

ANTALYA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:34

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:24

YATSI 19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.