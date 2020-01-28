Kepez’de madalya sevinci

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 111213 yaş küçük minikler serbest müsabakalarında Kepez’in güreşçileri madalya üstüne madalya kazandı.

Kepez’in güreşçileri yüzleri güldürdü. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen minikler serbest güreş müsabakalarında Kepez Belediyespor Kulübü Güreşçileri, Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandılar. Döşemealtı Spor Salonunda yapılan müsabakalarda, Kepez’in güreşçileri il seçmelerini 5 madalya ile taçlandırdı. Zorlu geçen müsabakalarda, 11 Yaş Minikler Serbest Güreş İl Şampiyonasında Şafak Damar 1’inci, Osman Ege Özdemir ve Burak Kıran 3’üncü oldu. 1213 Yaş Kategorisinde Tunahan Sarı 2’nci, Veysel Çayır’da 3’üncülük elde etti. Kepez Belediyespor Kulübü Güreşçileri, aldıkları 5 madalya ve derece ile Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandılar.

ANTALYA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:34

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