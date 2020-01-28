Güllük Caddesi’nin asfaltı yenilendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Muratpaşa İlçesi’ndeki Anafartalar (Güllük) Caddesi’nin, 100. Yıl Bulvarı ile Tonguç Caddesi arasında kalan kısmının asfaltını yeniledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü, kent merkezindeki deforme olmuş caddelerde yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri, bu kapsamda Anafartalar (Güllük) Caddesi’nin, 100. Yıl Bulvarı ile Tonguç Caddesi arasında kalan kısmında asfalt yenileme ve geometrik düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşların mağdur olmaması bir gün süreli trafiğe kapanan yolda geceli gündüzlü çalışma yürüten Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, asfalt çalışmasını kısa sürede tamamlayarak, yolu trafiğe açtı. Ekipler caddede yol çizgileri boyama ve yenileme çalışması da yaptı.

ANTALYA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:34

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