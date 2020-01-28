Elmacık kemiğinden operasyon geçiren Adis Jahovic, en az 4 hafta yok

Antalyaspor'un Denizlispor maçında sakatlanan Makedon futbolcusu Adis Jahovic'in elmacık kemiğinden operasyon geçirdiği ve 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Antalyaspor, Süper Lig´in 19´uncu haftasında deplasmanda 3-0 kazanılan Yukatel Denizlispor maçında kafa topu mücadelesinde rakibiyle çarpışarak sakatlanan ve oyundan çıkan Adis Jahovic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Maç sonrası ambulans helikopterle Antalya'ya getirilen Adis Jahovic'in elmacık kemiğinden operasyon geçirdiği ve 2 hafta sonra düz koşulara başlayabileceği belirtildi. Jahovic'in sahalara dönüş sürecinin ise 4-6 hafta arası olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

ELMACIK KEMİĞİNDEN OPERASYON GEÇİRDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Adis Jahovic Memorial Antalya Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Özkan ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz tarafından yapılan tetkikler sonucu elmacık kemiğinden operasyon geçiren Adis Jahovic'in 2 hafta sonra düz koşulara başlayabileceği belirtilirken, sahalara dönüşünün ise 4-6 hafta arasında olması öngörüldü" denildi.

ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK'TEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Öte yandan, Memorial Antalya Hastanesi'nde tedavisi süren Adis Jahovic'i Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Ali Şafak Öztürk, önemli olanın Jahovic'in sağlığı olduğunu belirterek, kendisini bir an önce yeşil sahalarda görme arzusunu dile getirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Jahovic'in Antalya'ya getirilmesi (ARŞİV)

ANTALYA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:34

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:24

YATSI 19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.