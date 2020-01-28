'Kuzenimiz 3,6 milyon lira dolandırdı' şikayeti

ANTALYA'da Zeynep Öner ve Atike Can adlı kardeşler, kuzenleri A.T.'nin, "Bakır ticaretinde çok kar payı var" diyerek kendilerini 3 milyon 600 bin TL dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden Zeynep Öner ve Atike Can adlı kız kardeşler, hurdacılık işi yapan kuzenleri A.T. tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Serbest meslek sahibi olduğunu söyleyen Zeynep Öner ifadesinde, kuzeni A.T.'nin hurda işiyle uğraştığını belirterek, şöyle dedi:

"Ablam Atike Can, A.T. ile daha önce hurda işi yapmıştı. Hatta bu işte çok kar payı olduğunu belirtmişti. Ben de ilk zamanlar 80 bin TL verdim. 1 ay sonra 95 bin TL olarak geri aldım. Bir süre sonra evime gelen A.T., bakıra yatırım yapma zamanı olduğunu söyledi. Bende güven uyandırdığı için evlerimi, arsalarımı satıp, kredi çektikten sonra geçen yıl toplamda 2 milyon 800 bin TL verdim. İlk zamanlar kar payı olarak küçük meblağlar verdi. Daha sonra bu kesildi. Zarar ettiğini, bakır fiyatının düştüğünü, biraz daha beklememiz gerektiğini, hatta başka bir iş daha olduğunu, bu işten daha iyi kar elde edip paranın hepsini karıyla birlikte vereceğini vaad etti."

Aradan zaman geçmesine rağmen ödemelerle ilgili gelişme olmadığını aktaran Zeynep Öner, "Ta ki ses kayıtları ortaya çıkana kadar. Meğerse bu kişi yaptığı tüm dolandırıcılığı başka bir yakın arkadaşı ile konuşurken anlatmış. Biz bu olayı ses kayıtlarını dinledikten sonra öğrendik. Hatta kayıtlarda bizi nasıl dolandırdığını, paramızı nasıl yiyeceğini alaylı bir şekilde anlattığını duyduk. Kayıtları bilirkişiye gönderdik ve rapor haline getirdik. Biz bu kişiden şikayetçiyiz. Bizim canımız yandı. Başkalarının canı yanmasın" diye konuştu.

Zeynep Öner'in ablası Atike Can ise arsasını satarak teyzesinin oğlu A.T.'ye 800 bin TL verdiğini belirterek, "A.T., çeşitli firmalardan 1 milyon TL civarında hurda bakır ve kablo işi aldığını, yüksek kar payı alacağımı söylemişti. Geçen yıl Kasım ayında parayı vereceğini söylemişti. O tarihte vermedi. Bana 2020 yılının Haziran ayında paramı vereceğini söylemesi üzerine şüphelendim. Sürekli oyalayarak, çeşitli senaryolarla beni kandırmaya devam etti. Durumu A.T.'nin eşine anlattık. O da bize ona nasıl güvenip de o kadar parayı verdiğimize şaşırdı" dedi.

A.T.'nin 2019 yılı Eylül ayında evlerine oturmaya geldiğini kaydeden Atike Can, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"A.T. telefonunu bizde unutunca telefondaki tüm verileri dizüstü bilgisayarıma yükledim. Bu konuşma içeriklerinde nasıl dolandırıldığımı açık ve net bir şekilde duydum. A.T. ve beraberindekiler ortaklaşa ve anlaşarak beni dolandırmış. Yaklaşık 800 bin TL civarında maddi zararım var. Beni dolandıranlardan şikayetçiyim."

Kız kardeşlerin avukatı Mahmut Akar, A.T.'nin yüksek kar getirisi vaadiyle dolandırdığını belirterek, toplamda 7 milyon TL civarında haksız kazanç elde ettiklerini belirterek, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suç örgütü kurma ve yönetme' suçlarından soruşturma açılması için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı A.T. ise yakın akrabalarının kendisine iftira attığını belirterek, "Ben hurdacılık yapıyorum. Hukuk her şeyin temelidir. Asıl bunlar beni dolandırdı. Olay onların anlattığı gibi değil. Beni karalama kampanyası yapıyorlar" dedi.





ANTALYA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:34

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